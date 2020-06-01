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Политика

Похудевший и бородатый Песков рассказал, как перенес COVID-19

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переболел коронавирусом и вышел из больницы. Он рассказал о своихощущениях во время болезни в интервью программы «Москва. Кремль. Путин», пишет «МедикФорум».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Кадр из интервью.

Песков признался, что самым необычным ощущением стала потеря вкуса и обоняния.

«Совершенно необычное ощущение, когда ты теряешь обоняние и вкус. Клубнику от курицы вы не сможете отличить», — сказал похудевший бородатый Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

Он сообщил, что по симптомам коронавирус схож с гриппом, при этом вначале все кажется несерьезным. Пресс-секретарь рассказал, что день предполагаемого заражения он провел активно: полтора часа занимался в спортзале, а потом пробежал семь километров.

«Испытывал просто прилив сил и наслаждался своим прекрасным физическим и моральным состоянием», — подчеркнул представитель главы государства.

Однако уже на следующий день у него поднялась температура и усугубились проявления болезни. «Грипп, ломает», — описал он свое тогдашнее состояние.

Песков также согласился с замечанием журналиста, что похудел. «Борода чуть-чуть компенсирует», — добавил пресс-секретарь президента.

Политик за время болезни похудел и отрастил бороду. Он пояснил, что избавится от бороды, как только выйдет на работу.

Напомним, Дмитрий Песков вместе с супругой Татьяной Навкой были госпитализированы 12 мая. Фигуристка перенесла заболевание в более легкой форме, а Пескову пришлось тяжелее, но 25 мая он преодолел коварную инфекцию, был выписан из больницы и начал работать в домашнем режиме.

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