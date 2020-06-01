Похудевший и бородатый Песков рассказал, как перенес COVID-19

Песков признался, что самым необычным ощущением стала потеря вкуса и обоняния.
«Совершенно необычное ощущение, когда ты теряешь обоняние и вкус. Клубнику от курицы вы не сможете отличить», — сказал похудевший бородатый Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».
Он сообщил, что по симптомам коронавирус схож с гриппом, при этом вначале все кажется несерьезным. Пресс-секретарь рассказал, что день предполагаемого заражения он провел активно: полтора часа занимался в спортзале, а потом пробежал семь километров.
«Испытывал просто прилив сил и наслаждался своим прекрасным физическим и моральным состоянием», — подчеркнул представитель главы государства.
Однако уже на следующий день у него поднялась температура и усугубились проявления болезни. «Грипп, ломает», — описал он свое тогдашнее состояние.
Песков также согласился с замечанием журналиста, что похудел. «Борода чуть-чуть компенсирует», — добавил пресс-секретарь президента.
Политик за время болезни похудел и отрастил бороду. Он пояснил, что избавится от бороды, как только выйдет на работу.
Напомним, Дмитрий Песков вместе с супругой Татьяной Навкой были госпитализированы 12 мая. Фигуристка перенесла заболевание в более легкой форме, а Пескову пришлось тяжелее, но 25 мая он преодолел коварную инфекцию, был выписан из больницы и начал работать в домашнем режиме.