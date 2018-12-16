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Пока без томоса. На Украине избрали главу «новой объединенной церкви»

15 декабря в Киеве прошел т.н. «объединительный собор», на котором местные раскольнические церкви сошлись вместе и избрали себе начальника, пишет РИА Новости. В Украинской православной церкви Московского патриархата назвали это собрание «сатанинским» и отказались принимать участие в таком соборе.

"Объединительный собор" на Украине. 15 декабря 2018 года.
"Объединительный собор" на Украине. 15 декабря 2018 года.
www.president.gov.ua

Главой новой церкви стал Епифаний Думенко. Это религиозное объединение будет назваться «Православной церковью Украины», заявил пресс-секретарь неканонической церковной структуры Евстратий Зоря.

На мероприятии присутствовал президент Украины, который и был главным идеологом объединения раскольников:

Я гарантирую, что власть будет уважать тех, кто решит по тем или иным причинам остаться в той церковной структуре, которая будет сберегать единение с Русской православной церковью.

В РПЦ заявили, что собор — это «разбойничье сборище».

Александр Волков,
пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла:

Гора родила мышь. Никакие попытки хоть как-то приблизить все происходившее к каноническим церковным нормам и провести какую-то взаимосвязь с мировым православием… не удались. То, что произошло — (всего лишь) избрание нового лидера раскола. Был Филарет Денисенко, а стал его приспешник Епифаний. Будучи сам раскольником, он не имеет никакой связи с мировым православием, а все эти люди полностью отсекли себя от возможности к нему возвратиться.

Томос об автокефалии предстоятелю «новой украинской церкви» Епифанию Константинополь вручит 6 января.

Кто такой Митрополит Епифаний

Сергей Думенко (мирское имя предстоятеля этого религиозного объединения) родился в феврале 1979 года в Одесской области. В 2003 году о​​кончил Киевскую духовную академию, начав свое служение в УПЦ Киевского патриархата. В 2007 году был пострижен в монашество с именем Епифаний, в 2013 году был возведен в сан митрополита Переяслав-Хмельницкого и Белоцерковского.

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