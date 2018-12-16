Пока без томоса. На Украине избрали главу «новой объединенной церкви»

Главой новой церкви стал Епифаний Думенко. Это религиозное объединение будет назваться «Православной церковью Украины», заявил пресс-секретарь неканонической церковной структуры Евстратий Зоря.
На мероприятии присутствовал президент Украины, который и был главным идеологом объединения раскольников:
Я гарантирую, что власть будет уважать тех, кто решит по тем или иным причинам остаться в той церковной структуре, которая будет сберегать единение с Русской православной церковью.
В РПЦ заявили, что собор — это «разбойничье сборище».
Александр Волков,
пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла:
Гора родила мышь. Никакие попытки хоть как-то приблизить все происходившее к каноническим церковным нормам и провести какую-то взаимосвязь с мировым православием… не удались. То, что произошло — (всего лишь) избрание нового лидера раскола. Был Филарет Денисенко, а стал его приспешник Епифаний. Будучи сам раскольником, он не имеет никакой связи с мировым православием, а все эти люди полностью отсекли себя от возможности к нему возвратиться.
Томос об автокефалии предстоятелю «новой украинской церкви» Епифанию Константинополь вручит 6 января.
Кто такой Митрополит Епифаний
Сергей Думенко (мирское имя предстоятеля этого религиозного объединения) родился в феврале 1979 года в Одесской области. В 2003 году окончил Киевскую духовную академию, начав свое служение в УПЦ Киевского патриархата. В 2007 году был пострижен в монашество с именем Епифаний, в 2013 году был возведен в сан митрополита Переяслав-Хмельницкого и Белоцерковского.