Пока без томоса. На Украине избрали главу «новой объединенной церкви»

15 декабря в Киеве прошел т.н. «объединительный собор», на котором местные раскольнические церкви сошлись вместе и избрали себе начальника, пишет РИА Новости. В Украинской православной церкви Московского патриархата назвали это собрание «сатанинским» и отказались принимать участие в таком соборе.

Главой новой церкви стал Епифаний Думенко. Это религиозное объединение будет назваться «Православной церковью Украины», заявил пресс-секретарь неканонической церковной структуры Евстратий Зоря.

На мероприятии присутствовал президент Украины, который и был главным идеологом объединения раскольников:

Я гарантирую, что власть будет уважать тех, кто решит по тем или иным причинам остаться в той церковной структуре, которая будет сберегать единение с Русской православной церковью.

В РПЦ заявили, что собор — это «разбойничье сборище».

Александр Волков,

пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла:

Гора родила мышь. Никакие попытки хоть как-то приблизить все происходившее к каноническим церковным нормам и провести какую-то взаимосвязь с мировым православием… не удались. То, что произошло — (всего лишь) избрание нового лидера раскола. Был Филарет Денисенко, а стал его приспешник Епифаний. Будучи сам раскольником, он не имеет никакой связи с мировым православием, а все эти люди полностью отсекли себя от возможности к нему возвратиться.

Томос об автокефалии предстоятелю «новой украинской церкви» Епифанию Константинополь вручит 6 января.

Кто такой Митрополит Епифаний

Сергей Думенко (мирское имя предстоятеля этого религиозного объединения) родился в феврале 1979 года в Одесской области. В 2003 году о​​кончил Киевскую духовную академию, начав свое служение в УПЦ Киевского патриархата. В 2007 году был пострижен в монашество с именем Епифаний, в 2013 году был возведен в сан митрополита Переяслав-Хмельницкого и Белоцерковского.