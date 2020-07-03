«Показали, кто там работает». Путин пошутил о флаге ЛГБТ на здании посольства США

Владимир Путин прокомментировал появление флага ЛГБТ на здании посольства США в Москве. «Они показали кое-что по поводу того, кто там работает» — приводит слова президента РФ « Интерфакс ».

На встрече президента с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию РФ председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков упомянул о флаге ЛГБТ на американском посольстве в Москве.

«Они кое-что показали там по поводу того, кто там работает. Но не страшно. Мы же ведь много раз говорили на этот счет, и у нас позиция понятная», — сказал Владимир Путин.

При этом президент подчеркнул, что в России не было и не будет ограничений прав по сексуальной ориентации и национальному признаку, пишет lenta.ru.

Флаг ЛГБТ-сообщества вывесили на здании американского посольства в Москве 25 июня. Позже, 27 июня, символ появился на здании еще одного диппредставительства в Москве — посольства Великобритании.