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Политика

Поклонская рассказала, какие темы прозвучат на «прямой линии с Владимиром Путиным»

Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская предположила, какие темы будут затронуты на очередной прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Прямая линия" с Путиным. 7 июня 2018 года.
"Прямая линия" с Путиным. 7 июня 2018 года.
kremlin.ru

В интервью «ПолитЭксперту» подчеркнула, что прямая линия показывает, что президент РФ близко общается с населением и лично принимает решения по отдельным случаям, о которых говорят простые люди.

Тематика вопросов в этом году не будет кардинально отличаться от предыдущих передач, считает депутат.

«Это и социальные (вопросы), и уровень жизни, чванство чиновников, коррупция, работа судов, следственных органов. И ряд других вопросов», — цитирует Поклонскую ForPost.

Телевизионная программа «Прямая линия с Владимиром Путиным» начнется ровно в 12:00 по московскому времени 20 июня.

Прямая линия с президентом РФ пройдет в этом году в 17-й раз. Трансляцию будут вести Первый канал, «Россия 1», «Россия 24», ОТР, «Радио России», «Маяк» и «Вести FM», пишет riafan.ru.

На утро 19 июня на «прямую линию с Владимиром Путиным» поступило более миллиона вопросов.

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