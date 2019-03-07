Поклонская рассказала о компромате на депутатов Госдумы

Наталья Поклонская, заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, в своей новой книге рассказала об имеющемся компромате на депутатов. Об этом сообщает РИА Новости.

Сообщается, что Поклонской удалось собрать эти материалы за время руководства комиссией по этике и контролю за доходами.

По словам Натальи Поклонской, один из политиков обманывал своих же избирателей. Бывший прокурор Крыма рассказала о возможной аффилированной связи одного из депутатов с жилищно-коммунальными организациями. По предварительным данным, эти организации завысили тарифы для населения на общую сумму более 1,5 млрд рублей.

«А у одного из коллег по странному стечению обстоятельств фирма мамы получила более одного миллиарда рублей бюджетных средств в той же сфере деятельности, в которой осуществляет законодательное регулирование возглавляемый им комитет Государственной думы», — рассказала Поклонская.

Кроме того, собранные Натальей Поклонской материалы свидетельствуют о возможном вхождении депутатов в органы управления юридических лиц, зарегистрированных за рубежом.

В сентябре 2018 года Поклонская сообщала, что пятерым депутатам Госдумы предстоит пройти проверку на соблюдение закона о противодействии коррупции, напоминают Вести.Ru.