Поклонскую лишили поста в Госдуме после голосования против пенсионной реформы

Депутат Госдумы Наталья Поклонская лишилась поста руководителя комисии по контролю за сведениями о доходах депутатов. Формальной причиной для этого стало объединение двух комиссий Госдумы — по доходам и по этике, сообщает русская служба BBC. Ранее Поклонская проголосовала против повышения пенсионного возраста.

Об упразднении комиссии по доходам, которую возглавляла Поклонская, в четверг сообщила председатель комитета Госдумы по регламенту Ольга Савастьянова.

По ее словам, объединенная комиссия будет заниматься всеми вопросами, которыми ведали обе комиссии, а также всем, что связано с досрочным прекращением полномочий депутатов.

Савастьянова заявила, что предложение объединить две комиссии отрабатывается с начала 2018 года. Связано ли это с голосованием Поклонской против пенсионной реформы, она не сказала.

«Кто будет возглавлять комиссию — не могу сказать о персоналиях. Могу сказать о том, что, так как в соответствии с „пакетным соглашением“ обе эти комиссии возглавляют представители „Единой России“, соответственно, „Единая Россия“ и будет вносить кандидатуру по председателю», — цитирует Савастьянову «Интерфакс».