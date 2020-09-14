На Алтае «Единая Россия» снимает местного лидера за провальные результаты

Избирательная кампании партии «Единая Россия» в Славгороде оказалась провальной, из-за чего местный партийный лидер лишится своего поста, сообщают «Вести 22» со ссылкой на руководителя алтайских единороссов и спикера АКЗС Александра Романенко.

В целом партия «Единая Россия» в Алтайском края взяла 73% мандатов. А вот в Славгороде она потерпела поражение: из 21 мест в горсобрании депутатов единороссы получили только 8.

На втором месте самовыдвиженцы — у них 7 мандатов, у ЛДПР — 3, у КПРФ — 2. Один мандат у «Справедливой России».

Справороссу Сергею Кирееву проиграла руководитель славгородских единоросов Ольга Токмакова. Ее поддержали 67 избирателей, а Киреева — 198. Ольга Токмакова и будет освобождена от своего поста, проинформировал Александр Романенко.

Александр Романенко голосует по поправкам в Конституцию. akzs.ru

Вопрос о смене секретаря напрашивается сам собой. Когда человек не оправдывает доверие своих избирателей, причем проигрывает с таким большим отставанием, то встаёт вопрос о том, насколько это хороший управленец, сказал Романенко.

По словам Романенко, самовыдвиженцам, победившим на выборах в Славгородскую думу, предложат войти в состав фракции «Единая Россия». Велика вероятность, что предложение примут, тем более, что некоторые из них являются членами этой партии.

В Барнауле прошла отчетная конференция реготделения «Единой России» Дмитрий Лямзин

В России в целом результаты «Единой России» по партспискам ухудшились в 9 из 11 региональных заксобраний, приводят информацию «Открытые медиа».

Меньше всего голосов по партспискам «ЕР» получила на выборах Госсовета в Республике Коми — всего 28% по сравнению с 58% на выборах 2015 года. Явка составила около 30% против 50% в 2015 году.

Почти везде результат партии власти коррелирует с уровнем досрочного голосования. Так, ее рекордный результат в заксобрании Белгородской области сопровождается одним из самых высоких показателей досрочного голосования 44,82%, при этом «вне помещения для голосования свой выбор сделали 14% от общего числа избирателей.

К слову, по данным Избирательной комиссии Алтайского края, явка на прошедшие 13 сентября выборы составила всего 21,5%. А в довыборах в АКЗС участвовали и того меньше — только 16,5% избирателей.