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Политика

Политичекое шоу: Эрдоган раздавал деньги детям в школе, в которой проголосовал

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган устроил шоу на избирательном участке в школе в Стамбуле.

Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции.
Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции.
kremlin.ru

Туда он пришел проголосовать, пишет Sözcü.

В коридоре Эрдоган остановился поговорить с избирателями. И вытащил из кармана пачку денег и стал раздавать детям по 200 турецких лир (720 рублей), указывает Газета.Ru.

Ранее Эрдоган спел песню на предвыборном митинге в Стамбуле, пишет bfm.ru.

Что произошло

Президентские и парламентские выборы в Турции проходят 14 мая. Основным оппонентом Эрдогана стал единый кандидат от оппозиционного «Народного альянса».

Если лидера не удастся избрать в первом туре, то 28 мая состоится второй тур выборов.

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