Политическая дисциплина: режиссер ответил на обвинение Кадырова в национализме

Российский режиссер Александр Сокуров заявил, что ему не слишком интересна реакция главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова на его слова о звании Героя России.

10 декабря на заседании Совета по правам человека обращался к президенту РФ Владимиру Путину, предложив ему переосмыслить статус героя, напомнил режиссер в интервью «Дождю».

Отвечая на обвинение Кадырова в национализме, режиссер отметил, что «националистом можно назвать любого человека, который думает о себе, о своей семье, о своем народе, о своей культуре».

Поучиться

В то же время жителям Кавказа он пожелал поучиться у русской литературной традиции самоанализу и самокритике.

Критика законов

Сокуров также подверг критике вводимые в Чечене законы, которые, по его мнению, противоречат Конституции РФ. Сам же Кадыров постоянно «нарушает политическую дисциплину», добавил режиссер.

Раздор

Ранее режиссер обратил внимание, что погибшие во время чеченской военной кампании солдаты Псковской дивизии носят то же звание, что и воевавшие с ними Кадыровы (отец Ахмат и сын Рамзан).

Путин возразил, что тот, «кто встал на сторону России», достоин награды, пишет «Росбалт». В свою очередь, Рамзан Кадыров обвинил Сокурова в «национализме» и «внесении раздора в общество».