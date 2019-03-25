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Политика

Политическая культура: Матвиенко рассказала, как нужно правильно ругать власть

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала, каким образом можно критиковать чиновников, чтобы при этом не попасть под санкции нового закона об оскорблении представителей власти.

Визит Валентины Матвиенко в Барнаул. 27 июня 2013 года.
Визит Валентины Матвиенко в Барнаул. 27 июня 2013 года.
Анна Зайкова

По ее мнению, в стране должна быть политическая культура.

«Ругайте власть как хотите: власть этого не делает, здесь она ошибается, приводите примеры коррупции во власти. Но при этом не обзывайте, не переходите грань приличия. Свобода слова не означает возможность унижать человеческое достоинство», — сказала спикер, пишет «Интерфакс».

Законопослушным гражданам нечего бояться, уверена Матвиенко, пишет znak.com.

«Они как жили, так и будут жить своей спокойной жизнью. А те, кто умышленно нарушает законодательство, создавая напряжение в обществе, предупреждены этим законом, что можно делать, а что нельзя», — сказала она.

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