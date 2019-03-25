Политическая культура: Матвиенко рассказала, как нужно правильно ругать власть

По ее мнению, в стране должна быть политическая культура.
«Ругайте власть как хотите: власть этого не делает, здесь она ошибается, приводите примеры коррупции во власти. Но при этом не обзывайте, не переходите грань приличия. Свобода слова не означает возможность унижать человеческое достоинство», — сказала спикер, пишет «Интерфакс».
Законопослушным гражданам нечего бояться, уверена Матвиенко, пишет znak.com.
«Они как жили, так и будут жить своей спокойной жизнью. А те, кто умышленно нарушает законодательство, создавая напряжение в обществе, предупреждены этим законом, что можно делать, а что нельзя», — сказала она.