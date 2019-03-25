Политическая культура: Матвиенко рассказала, как нужно правильно ругать власть

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала, каким образом можно критиковать чиновников, чтобы при этом не попасть под санкции нового закона об оскорблении представителей власти.

По ее мнению, в стране должна быть политическая культура.

«Ругайте власть как хотите: власть этого не делает, здесь она ошибается, приводите примеры коррупции во власти. Но при этом не обзывайте, не переходите грань приличия. Свобода слова не означает возможность унижать человеческое достоинство», — сказала спикер, пишет «Интерфакс».

Законопослушным гражданам нечего бояться, уверена Матвиенко, пишет znak.com.