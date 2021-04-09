Политический прагматизм. В Госдепе США прокомментировали заявление Байдена о Путине

Напомним, Байден дал утвердительный ответ на провокационный вопрос журналиста о том, считает ли тот российского лидера «убийцей».
В связи с этим Энтони Блинкена спросили, как Байден может называть Путина «убийцей» и при этом стремиться к сотрудничеству? Госсекретарь ответил, что президент США руководствуется «политическим прагматизмом».
«Президент четко видит две вещи. Ему необходимо привлекать Россию к ответственности за любые враждебные действия, которые она предпринимает, и в то же время он остается открытым к сотрудничеству в сферах, представляющих взаимный интерес», — цитирует американское издание Блинкена.