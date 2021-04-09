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Политика

Политический прагматизм. В Госдепе США прокомментировали заявление Байдена о Путине

Госсекретарь Соединенных штатов Америки Энтони Блинкен дал комментарий по поводу резонансного заявления американского президента Джо Байдена о Владимире Путине, со ссылкой на газету The Washington Post, пишет RT.

Флаг США.
Флаг США.
Beverly & Pack, CC BY 2.0, part from original.

Напомним, Байден дал утвердительный ответ на провокационный вопрос журналиста о том, считает ли тот российского лидера «убийцей».

В связи с этим Энтони Блинкена спросили, как Байден может называть Путина «убийцей» и при этом стремиться к сотрудничеству? Госсекретарь ответил, что президент США руководствуется «политическим прагматизмом».

Джо Байден.
Джо Байден.
wikimedia.org.

«Президент четко видит две вещи. Ему необходимо привлекать Россию к ответственности за любые враждебные действия, которые она предпринимает, и в то же время он остается открытым к сотрудничеству в сферах, представляющих взаимный интерес», — цитирует американское издание Блинкена.

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