Политический прагматизм. В Госдепе США прокомментировали заявление Байдена о Путине

Госсекретарь Соединенных штатов Америки Энтони Блинкен дал комментарий по поводу резонансного заявления американского президента Джо Байдена о Владимире Путине, со ссылкой на газету The Washington Post , пишет RT.

Напомним, Байден дал утвердительный ответ на провокационный вопрос журналиста о том, считает ли тот российского лидера «убийцей».

В связи с этим Энтони Блинкена спросили, как Байден может называть Путина «убийцей» и при этом стремиться к сотрудничеству? Госсекретарь ответил, что президент США руководствуется «политическим прагматизмом».

Джо Байден. wikimedia.org.