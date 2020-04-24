Политик призвал Горбачева раскаяться и не делать из себя посмешище

Шушкевич назвал это «бесстыжей» ложью. Горбачев сделал немало полезного, но позже стал тем, кто тормозил развитие и пытался оставить за собой всю власть, теперь же пытается переложить вину на кого угодно, считает политик.

«Он врет таким бесстыжим образом. В его возрасте лучше этого не делать», — высказался Шушкевич.

Потеряв достойных советников, Горбачев «начал делать много глупостей и много врать», заявил политик. Он добавил, что считает подобное поведение постыдным для пожилого человека, и призвал его раскаяться, пишет bfm.ru.

«Дикий капитализм»

«Все мы причастны к тому, что построен „дикий капитализм“. Мы хотели капитализма, думая, что это лучше, а получился „дикий“. Не хватило ума», — сказал Шушкевич и призвал Горбачева не делать из себя посмешище.

Срыв перестройки

Ранее первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев возложил ответственность за срыв перестройки в Советском Союзе на ГКЧП.

По словам Горбачева, процесс реформ, запущенный в стране в 1985 году, сорвался из-за действий членов Государственного комитета чрезвычайного положения и тех, кто воспользовался событиями августовского путча 1991 года для развала СССР.

Политик отметил, что неудача не умаляет значение перестройки для страны. Запущенный процесс позволил за несколько лет изменить состояние советского общества. По словам Горбачева, люди в стране «пришли в движение», перестали бояться и начали говорить о наболевшем.