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Политика

Политинформация: справедливороссы намерены объединиться с двумя партиями

Партии «Справедливая Россия», «За правду» и «Патриоты России» планируют объединиться, соответствующее соглашение может быть подписано до конца текущей недели, сообщил первый замглавы фракции справедливороссов в Госдуме Михаил Емельянов.

Сергей Миронов в Барнауле.
Сергей Миронов в Барнауле.
altapress.ru

«Это не слухи, это действительно так. Произойдет объединение наших трех партий. Это результат тех переговоров, которые вел лидер партии Сергей Миронов. Была поставлена цель создать левую партию, левопатриотическую», — сообщил ТАСС Емельянов.

21 января состоится заседание президиума партии, на котором будут определены принципы объединения.

Название

У новой партии может поменяться название, пишет News.ru. Пока партия Захара Прилепина и Геннадия Семигина обсуждает со «Справедливой Россией» вариант: «Справедливая Россия — Патриоты — За правду».

Это самый конфликтный вопрос в переговорном процессе, потому что Сергей Миронов выступает вообще против смены названия.

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