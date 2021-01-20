Политинформация: справедливороссы намерены объединиться с двумя партиями

«Это не слухи, это действительно так. Произойдет объединение наших трех партий. Это результат тех переговоров, которые вел лидер партии Сергей Миронов. Была поставлена цель создать левую партию, левопатриотическую», — сообщил ТАСС Емельянов.
21 января состоится заседание президиума партии, на котором будут определены принципы объединения.
Название
У новой партии может поменяться название, пишет News.ru. Пока партия Захара Прилепина и Геннадия Семигина обсуждает со «Справедливой Россией» вариант: «Справедливая Россия — Патриоты — За правду».
Это самый конфликтный вопрос в переговорном процессе, потому что Сергей Миронов выступает вообще против смены названия.