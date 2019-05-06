Политолог: Москва не станет признавать постсоветские границы

Подписание президентом РФ Владимиром Путиным указа об упрощении процедуры выдачи российских паспортов жителям Донбасса означает выход России из консенсуса по вопросу границ бывшего СССР в 1991 году, пишет News-day.info.

Так называемый консенсус 1991 года почти на три десятилетия закрепившего результаты распада Советского Союза. По мнению близкого к Кремлю политолога Семена Уралова, упрощение процедуры выдачи российских паспортов жителям неподконтрольных Киеву территорий Донбасса (а равно и как обещание рассмотреть предоставление такой возможности всем жителям Украины) означает выход Российской Федерации из этой сделки.

Украина в 1991 году превратилась в независимое государство, республики договорились взаимно соблюдать те географические и политические границы, которые были зафиксированы на момент распада Союза.

В 2014 году, с присоединением Крыма, Россия впервые обозначила свое несогласие с результатами того «консенсуса». Что немедленно вызвало напряжение в отношениях даже с самыми близкими союзниками вроде Белоруссии и Казахстана.