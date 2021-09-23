Политологи просят Памфилову вернуть Excel-таблицы на сайт ЦИК

Открытое письмо, адресованное главе ЦИК Элле Памфиловой, размещено на сайте «Новой газеты», его подписали несколько десятков политологов и общественных активистов.

Цитаты из открытого письма

В открытом письме сказано: «Мы, избиратели, политологи, политики и представители общественности, возмущены и озабочены тем, что ЦИК России создала серьезные препятствия для анализа электоральной статистики. Ранее любые данные об итогах голосования (по УИК, по ТИК, по ОИК, по регионам и в целом по России) можно было скачать с сайта ЦИК в формате Эксель. Был и менее удобный, но вполне реальный вариант — скопировать данные в эксель-таблицу со страницы в HTML-формате. Это позволяло достаточно быстро делать анализ электоральной статистики — как для выявления ошибок в итоговых протоколах избирательных комиссий, так и для политологических исследований».

Но теперь, подчеркивается в письме, такой возможности больше нет: сайт ЦИК не предоставляет данные в формате Эксель, а данные в HTML-формате закодированы таким образом, что их невозможно скопировать в табличный формат.

Элла Памфилова. из открытых источников в интернете

«Фактически ЦИК реализует принцип ограниченной открытости: данные доступны для просмотра, но они не доступны для компьютерной обработки. По сути, это означает создание гигантских затруднений для электоральных исследований. Нам, политологам, аналитикам, предлагают вернуться в ХХ век, когда все цифры вводились вручную», — возмущаются авторы письма.

Они указывают, что действия ЦИК наносят «серьезный удар по политологической науке, одно из важнейших направлений которой связано с анализом электоральной статистики». Страдает и практическая работа, связанной с анализом прошедших выборов, их представлением в СМИ и подготовкой к новым выборам.

Также следует учитывать, что любые попытки затруднить исследования в области электоральной статистики могут трактоваться мировой научной общественностью исключительно как стремление скрыть следы фальсификаций, подчеркивается в письме, пишет «Росбалт».

Авторы выражают надежду, что создание этих препятствий обусловлено лишь непониманием со стороны руководства ЦИК специфики электоральных исследований, а не желанием уничтожить эти исследования вообще, и просят Памфилову «принять меры для восстановления возможности работы с электоральной статистикой на уровне XXI века».