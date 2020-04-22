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Политика

Полицейский иммунитет: российским правоохранителям намерены расширить права

Полицейским планируют разрешить вскрывать автомобили, выставлять оцепление жилых домов, ограждать места проведения массовых мероприятий, а также осуществлять личный досмотр граждан и их вещей.

Работа полиции во время пандемии.
Работа полиции во время пандемии.
ГУ МВД по Алтайскому краю.

Соответствующие поправки в закон «О полиции» одобрило правительство России, документ готов ко внесению в Госдуму, пишет «Интерфакс».

Так, полицейские смогут вскрывать автомобили с целью спасения жизни, предотвращения преступлений, а также для обеспечения безопасности при массовых беспорядках и ЧС. При этом с них снимается ответственность за вред, причиненный гражданам или организациям при вскрытии транспортного средства.

Другое положение гласит о праве полиции оцеплять или блокировать территории, строения и жилые дома. Одновременно с этим в границах оцепления правоохранители смогут проводить личный досмотр граждан и их вещей.

В случае отказа в досмотре полиция будет иметь право не пропустить гражданина.

Также согласно проекту закона, сотрудник полиции «с обнаженным огнестрельным оружием» будет иметь право применить его при попытке задерживаемого лица не только прикоснуться к пистолету, но и «совершить иные действия, дающие основания расценить их как угрозу нападения на сотрудника полиции», пишет News.ru.

Закон предлагается дополнить положением о том, что сотрудник полиции не подлежит преследованию за действия, совершенные им при выполнении обязанностей.

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