Полковника ФСБ из администрации Путина обвиняют в мошенничестве

Бывшего руководителя одного из управлений администрации президента обвиняют в мошенничестве в особо крупных размерах, пишет «Коммерсант». Полковник ФСБ Михаил Горбатов еще полгода назад руководил контрольно-инспекционным департаментом управления президента по обеспечению конституционных прав граждан. А теперь уголовное дело в отношении этого человека расследует главное военное следственное управление Следственного комитета России.

По этому делу потерпевшим проходит коммерческий директор сети часовых ломбардов. Фирма предлагала кредиты от 50 до 100 тысяч долларов под залог дорогих часов.

Зимой прошлого года в офисах этой ломбардной сети провели обыски, в время которых правоохранители изъяли деньги и все залоговое имущество. Хозяин фирмы испугался, что не получит назад изъятое, поэтому согласился на предложение одного из клиентов по имени Арно Ходжоян, помочь «разобраться в ситуации».

Этот клиент, как считает следствие, познакомил владельца фирмы с другим предпринимателем — Владимиром Коробковым. Его Ходжоян назвал высокопоставленным сотрудником ФСБ. Коробкову директор сети ломбардов передал через Ходжояна вознаграждение в 100 тысяч долларо за «помощь». Коробков также «подключил к афере» своего знакомого — Горбатова, старшего оперативного сотрудника 11-го отдела управления «К» службы экономической безопасности ФСБ. Затем Ходжоян и Коробков потребовали от директора ломбардов еще денег, но сумма оказалась для него слишком высокой, и он обратился в главное военное следственное управление Следственного комитета России (СКР). Оба были задержаны при получении средств. Горбатова задержали в собственной квартире.

В чем обвиняют подельников

Фигурантам предъявили обвинения в особо крупном мошенничестве «путем обмана и злоупотребления доверием» на почти 6 миллионов руб., а также в покушении на мошенническое хищение еще почти 16 миллионов рублей. Все они находятся под стражей. Горбатов после ареста был уволен из управления президента, но до сих пор числится в ФСБ, сообщают «Ведомости».