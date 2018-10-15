Полковника ФСБ из администрации Путина обвиняют в мошенничестве

По этому делу потерпевшим проходит коммерческий директор сети часовых ломбардов. Фирма предлагала кредиты от 50 до 100 тысяч долларов под залог дорогих часов.
Зимой прошлого года в офисах этой ломбардной сети провели обыски, в время которых правоохранители изъяли деньги и все залоговое имущество. Хозяин фирмы испугался, что не получит назад изъятое, поэтому согласился на предложение одного из клиентов по имени Арно Ходжоян, помочь «разобраться в ситуации».
Этот клиент, как считает следствие, познакомил владельца фирмы с другим предпринимателем — Владимиром Коробковым. Его Ходжоян назвал высокопоставленным сотрудником ФСБ. Коробкову директор сети ломбардов передал через Ходжояна вознаграждение в 100 тысяч долларо за «помощь». Коробков также «подключил к афере» своего знакомого — Горбатова, старшего оперативного сотрудника 11-го отдела управления «К» службы экономической безопасности ФСБ. Затем Ходжоян и Коробков потребовали от директора ломбардов еще денег, но сумма оказалась для него слишком высокой, и он обратился в главное военное следственное управление Следственного комитета России (СКР). Оба были задержаны при получении средств. Горбатова задержали в собственной квартире.
В чем обвиняют подельников
Фигурантам предъявили обвинения в особо крупном мошенничестве «путем обмана и злоупотребления доверием» на почти 6 миллионов руб., а также в покушении на мошенническое хищение еще почти 16 миллионов рублей. Все они находятся под стражей. Горбатов после ареста был уволен из управления президента, но до сих пор числится в ФСБ, сообщают «Ведомости».