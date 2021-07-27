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Политика

Полмиллиарда рублей потратят на выборы в Алтайском крае

Общая сумма, которую потратят на подготовку ко дням голосования в Алтайском крае, превышает полмиллиарда рублей, пишет «Политсибру».

Заседание избирательной комиссии Алтайского края.
Заседание избирательной комиссии Алтайского края.
altai-terr.izbirkom.ru

Более 272 млн рублей регион получит из федерального бюджета на проведение выборов депутатов Госдумы.

Еще 251 млн рублей выделили на выборы в региональный парламент из краевой казны.

Большая часть этих трат (77%) уйдет на обеспечение работы участковых избирательных комиссий, в том числе на оплату труда членов комиссии, сборку оборудования, транспортные услуги, печать бюллетеней и так далее.

В 2016 году Алтайский край потратил на выборы в АКЗС всего 150 млн рублей. В этом году траты увеличились из-за подорожания товаров и услуг, а также в связи с трехдневным голосованием, отметила глава краевого избиркома Ирина Акимова.

Выборы пройдут 17, 18 и 19 сентября.

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