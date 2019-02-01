Полпред Грызлов сообщил о гибели россиянина в украинской тюрьме от пыток

Россиянин Валерий Иванов умер в исправительной колонии № 40 в городе Дрогобыч Львовской области Украины. Об этом сообщил полпред РФ в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Борис Грызлов. Он утверждает, что причиной смерти 45-летнего мужчины, по данным экспертизы, стали пытки, пишет ТАСС .

Россиянин погиб 9 декабря 2018 года. По данному факту следственные органы СКР по Архангельской области 1 февраля 2019 года возбудили уголовное дело по ч. 4 ст.111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего»). Украинская прокуратура подтвердила факт гибели Валерия Иванова, сообщив, что произошло это в результате несчастного случая. Тело погибшего передали российской стороне.

«Смерть Валерия Иванова — не случайность. Жизнь людей, которых удерживает Украина, находится в опасности», — сказал господин Грызлов. По его словам, Валерий Иванов был в списках на обмен между Киевом и Луганском, но Украина «обманным путем уклонилась от освобождения». Он уточнил, что во время конфликта на востоке Украины погибший проживал на территории Донбасса.

Имя Валерия Иванова числится в списке 11 осужденных на Украине россиян, которые направили Владимиру Путину письма с просьбой обменять их на украинских политзаключенных.