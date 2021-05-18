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Политика

Полпред президента посмотрел на город и предложил мэру уйти в отставку

Полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев проехал по Владивостоку и предложил мэру города Олегу Гуменюку написать заявление об отставке, сообщает РИА Новости.

Чиновники.
Чиновники.
altapress.ru

Осмотрев объекты городской инфраструктуры, полпред пообщался с губернатором Приморья Олегом Кожемяко, который заявил, что «работа мэра на сегодня не удовлетворяет ни жителей, ни нас как краевую власть».

Реагируя на слова Кожемяко, Трутнев отметил: «Я только могу с вами согласиться… Мы с вами эту тему уже обсуждали, я тогда согласился с вашей позицией не торопиться, но сейчас если вы пришли к тем же самым выводам, конечно, надо принимать решение».

По словам полпреда, «надо просто попросить его написать заявление и искать человека, который своей энергией, опытом, эффектностью управления сможет изменить Владивосток к лучшему».

Олег Гуменюк вступил в должность мэра 5 апреля 2019 года. Ранее он уже неоднократно подвергался критике со стороны краевых властей.

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