Польша завершила процедуру предоставления политического убежища белорусской спортсменке

МИД Польши сообщил, что белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская получила гуманитарную визу Польши.

«Она сейчас находится в Токио. Она уже общается с Международным олимпийским комитетом и с прессой. Уже подала заявление на предоставление политического убежища в Польше, поэтому она уже в пути находится. С ней все в порядке. Держится хорошо, понятно, что это стрессовая ситуация не только для спортсмена, но и человека — оказаться под таким давлением», — рассказал Опейкин.

Замминистра иностранных дел Польши Павел Яблоньский говорил, что страна готова обеспечить спортсменке продолжение карьеры.

Международный олимпийский комитет (МОК) может ввести дополнительные санкции против Белоруссии из-за ситуации с легкоатлеткой Кристиной Тимановской, пишет ТАСС со ссылкой на директора по коммуникациям МОК Марка Адамса.

Адамс отметил, что МОК сначала должен разобраться в ситуации.

"Мы запросили их предоставить нам полный отчет, и после его получения мы начнем изучать этот вопрос на предмет того, должны ли быть приняты какие-нибудь действия. Как вы можете видеть, за последний год мы приняли множество решений в отношении НОК Белоруссии. Так что нам надо посмотреть, что они скажут до каких-либо действий", — сказал Адамс.

Адамс также рассказал, что Тимановская провела ночь в отеле в токийском аэропорту Ханэда.

Что произошло

Скандал с белорусской спортсменкой начался после того, как она раскритиковала руководство своей сборной. Ее включили в состав эстафеты 4 на 400 метров из-за отстранения других спортсменок.

Тимановская в соцсетях возмутилась таким решением, так как ее включили в забег без ее ведома, и она никогда не бегала на такую дистанцию, пишет polit.ru.

После критики руководства сборной ее попытались депортировать на родину и отозвали заявку на участие в Олимпиаде.

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