Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
4 апреля
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

Польский генерал признал мощь России, но не исключил ядерный удар в случае войны

По России могут нанести ядерный удар в качестве ответного действия в случае «агрессии Москвы». Такое заявление сделал генерал армии Польши Вальдемар Скшипчак, пишет «Российская газета».

Ядерное оружие.
Ядерное оружие.
СС0

В интервью изданию Wirtualna Polska военачальник отметил, что у США существовали аналогичные планы в годы «холодной войны».

Скшипчак при этом сказал, что в противостоянии с Россией ни одна европейская армия не выстоит. Именно в этой связи ядерный удар является наиболее эффективным средством, позволяющим остановить «российскую военную машину».

Генерал высказал опасения в связи с тем, что, по его мнению, территория Польши может стать площадкой для боевых действий в случае возможного столкновения России и блока НАТО. Он отметил, что Варшава не заинтересована в развитии конфликта с РФ.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость