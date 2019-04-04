Польский генерал признал мощь России, но не исключил ядерный удар в случае войны

По России могут нанести ядерный удар в качестве ответного действия в случае «агрессии Москвы». Такое заявление сделал генерал армии Польши Вальдемар Скшипчак, пишет «Российская газета».

В интервью изданию Wirtualna Polska военачальник отметил, что у США существовали аналогичные планы в годы «холодной войны».

Скшипчак при этом сказал, что в противостоянии с Россией ни одна европейская армия не выстоит. Именно в этой связи ядерный удар является наиболее эффективным средством, позволяющим остановить «российскую военную машину».

Генерал высказал опасения в связи с тем, что, по его мнению, территория Польши может стать площадкой для боевых действий в случае возможного столкновения России и блока НАТО. Он отметил, что Варшава не заинтересована в развитии конфликта с РФ.