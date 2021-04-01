Полторы тысячи россиян разом требовали в Верховном суде отмены масочного режима

Большая группа граждан требовала в Верховном суде признать недействительным пункт майского (2020 года) постановления Главного государственного санитарного врача, обязывающий использовать средства защиты дыхания — маски. Они утверждали, что маски причиняют массу неудобств и нарушают права граждан, пишет «Российская газета ».

Коллективный иск к Роспотребнадзору подали почти 1,5 тыс. человек из разных регионов России, рассказывают «Известия».

Представитель истцов Александр Саверский так объяснил позицию своих доверителей.

Маски оказывают негативный эффект на людей, страдающих астмой, когнитивными расстройствами, а также тех, кто перенес какие-либо операции на лице. Кроме того, подобная мера не позволяет глухим людям читать по губам.

Во время слушаний по делу ответчик со стороны Роспотребнадзора сообщил, что норма издана в рамках полномочий главного санитарного врача. Позицию ведомства поддержала Генпрокуратура, представитель которой просил суд оставить в силе масочный режим.

В итоге Верховный суд не удовлетворил требования истцов. ВС также не нашел оснований удовлетворить другие их требования — об отмене социальной дистанции, ношении перчаток и использовании антисептиков.