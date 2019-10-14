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Политика

Помощник президента и «серый кардинал Кремля» объяснил, зачем нужно изучать путинизм

Путинизм является хорошо работающим методом управления государством, и поэтому изучать его — «очень полезное начинание». Такого мнения придерживается помощник президента РФ Владислав Сурков.

Советник президента РФ Владислав Сурков.
Советник президента РФ Владислав Сурков.
kremlin.ru

«Путинизм представляет собой глобальный политический лайфхак, хорошо работающий метод властвования. А понять, „как они делают это“, всегда интересно», — объяснил Сурков изданию «Актуальные комментарии», которое запустило рубрику «Путинизм».

В этой рубрике планируют оценивать «курс» президента Владимира Путина и его влияние на Россию и мир, пишет ura.ru.

Первый выпуск рубрики посвящен тому, как Путина представляют в зарубежных СМИ.

«Путинизм, как это ни парадоксально, приходит к нам с Запада. В отраженном, а значит, отчасти искаженном свете», — добавил Сурков.

В феврале Владислав Сурков заявил, что в России формируется «государство нового типа», которое будет эффективным на десятилетия вперед. Эту форму государственного устройства представитель Кремля называет «государством Путина».

Многие СМИ называют Суркова «серым кардиналом Кремля».

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