Помощник президента и «серый кардинал Кремля» объяснил, зачем нужно изучать путинизм

Путинизм является хорошо работающим методом управления государством, и поэтому изучать его — «очень полезное начинание». Такого мнения придерживается помощник президента РФ Владислав Сурков.

«Путинизм представляет собой глобальный политический лайфхак, хорошо работающий метод властвования. А понять, „как они делают это“, всегда интересно», — объяснил Сурков изданию «Актуальные комментарии», которое запустило рубрику «Путинизм».

В этой рубрике планируют оценивать «курс» президента Владимира Путина и его влияние на Россию и мир, пишет ura.ru.

Первый выпуск рубрики посвящен тому, как Путина представляют в зарубежных СМИ.

«Путинизм, как это ни парадоксально, приходит к нам с Запада. В отраженном, а значит, отчасти искаженном свете», — добавил Сурков.

В феврале Владислав Сурков заявил, что в России формируется «государство нового типа», которое будет эффективным на десятилетия вперед. Эту форму государственного устройства представитель Кремля называет «государством Путина».

Многие СМИ называют Суркова «серым кардиналом Кремля».