Помощник президента России предрек глобальный голод к концу года

Помощник президента России Максим Орешкин заявил, что мир ждет глобальный голод из-за «печатания доллара». По его мнению, это случится к концу 2022 года.

При этом он отметил, что Россия начала готовиться к голоду еще в конце прошлого года, пишет «Коммерсантъ».

«Важно, чтобы в условиях, например, глобального голода, который произойдет ближе к осени — к концу этого года во всем мире, Россия не пострадала, была полностью обеспечена продовольствием», — сказал Орешкин на марафоне «Новые горизонты» общества «Знание».

Как объяснил Орешкин, предпосылки к гуманитарной катастрофе начались с середины 2020 года, когда начался резкий рост стоимости пшеницы, спровоцированный неконтролируемой эмиссией доллара США, хотя до этого цены были устойчивы.

Ранее об угрозе мирового голода сообщала министр ФРГ по вопросам экономического сотрудничества и развития Свенья Шульце.

По ее мнению, голод произойдет в следствие пандемии, засухи и событий на Украине.