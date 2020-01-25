Помощник Путина покинул госслужбу

Это связано со сменой курса на украинском направлении, сообщил политолог Алексей Чеснаков. Он также подчеркнул, что о причинах такого шага и своих дальнейших планах Сурков пообещал сообщить через месяц.

«В течение ближайшего месяца он будет заниматься медитацией», — добавил политолог в своем Telegram-канале.

Кремль пока не сообщал об уходе Суркова с поста помощника президента. В разговоре с журналистом РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал: «Я не располагаю никакой информацией относительно отставки Суркова. Каких-либо указов президента на этот счет нет».

Курировать украинское направление вместо Владислава Суркова будет Дмитрий Козак, пишет «Эхо Москвы» со ссылкой на своего главного редактора Алексея Венедиктова.

Владислав Сурков был помощником Владимира Путина с 2013 года. Также был помощником президента в период с 2004 по 2008 год. Курировал вопросы социально-экономического сотрудничества с Абхазией и Южной Осетией, а также урегулирования конфликта на востоке Украины.