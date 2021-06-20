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Политика

«Понятные» люди. Стало известно, кого «Единая Россия» отправила на выборы Госдумы от Алтайского края

«Единая Россия» официально объявила о своих кандидатах от Алтая на предстоящих выборах Госдумы.

Владимир Шаманов.
Владимир Шаманов.
vk.com/club44601793

Как сообщили в пресс-службе реготделения правящей партии, 19 июня в Москве прошел съезд ЕР, где утвердили общефедеральную часть кандидатов на выборы депутатов Госдумы в сентябре и кандидатов от регионов.

Алтайский край вошел в одну тергруппу с Республикой Алтай. Ее возглавили действующие депутаты Госдумы Владимир Шаманов, Наталья Кувшинова и Иван Белеков.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко, являющийся членом Генсовета ЕР, прокомментировал итоги съезда так: «Все представители нам понятны, мы будем поддерживать наших кандидатов. Владимир Шаманов (бывший командующий ВДВ — Прим. ред.) — это фигура общероссийского масштаба, в крае и в республике он считается „своим“. Наталья Кувшинова и Иван Белеков — депутаты, которых очень хорошо знают на территориях. Это люди, на которых можно опереться, они поведут за собой партийцев».

Владимир Путин и Владимир Шаманов.
Владимир Путин и Владимир Шаманов.
premier.gov.ru

Что касается кандидатов в Госдуму по одномандатным округам, то от Алтайского края в федеральный парламент по Барнаульскому избирательному округу пойдет Даниил Бессарабов, по Рубцовскому избирательному округу — Сергей Струченко, по Бийскому избирательному округу — Александр Прокопьев, а по Славгородскому избирательному округу — Иван Лоор.

Также на Съезде принято решение о формировании 57 территориальных групп — это на 21 больше, чем на выборах 2016 года.

Во главе региональной группы, включающей в себя Алтайский край и Республику Алтай, определен Владимир Шаманов, а в состав терргруппы вошли действующие депутаты Госдумы Наталья Кувшинова и Иван Белеков, депутаты АКЗС Артем Шамков, Александр Романенко, Татьяна Ильюченко.

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