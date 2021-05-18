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Политика

Попавший под «двойной удар» мэр Владивостока объявил об отставке

Мэр Владивостока Олег Гуменюк объявил 18 мая о своей отставке с занимаемого поста. Данное заявление было сделано градоначальником после того, как его работу негативно оценили губернатор Приморья Олег Кожемяко и полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

Олег Гуменюк.
Олег Гуменюк.
vlc.ru.

«Дорогие друзья, сегодня мною, полпредом президента России в ДФО Юрием Трутневым и губернатором края Олегом Кожемяко было принято консолидированное решение о моем уходе с поста главы Владивостока», — цитирует Гуменюка РБК.

Он также добавил, что хозяйственная работа любого городского головы «протекает на фоне больших политических процессов, которые зачастую оказываются более значительны для оценки работы».

При этом он отметил, что за время своей деятельности на посту мэра в городе было сделано многое для развития Владивостока.

Напомним, ранее губернатор Приморья Олег Кожемяко заявил полпреду Юрию Трутневу, что за период работы Гуменюка облик Владивостока качественно не изменился, а деятельность городского головы не удовлетворяет ни жителей, ни краевую власть.

Комментируя это, Трутнев заявил, что мэра следует попросить написать заявление и искать ему на замену нового человека.

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