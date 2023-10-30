Пополнение в спецназе. Куда уходят бойцы ЧВК "Вагнер"

Более 170 бойцов ЧВК «Вагнер» перешли в подразделения спецназа «Ахмат», сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. О том, с военными ЧВК сейчас, и чем занимается "Ахмат" расскажет altapress.ru.