30 октября
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Политика

Пополнение в спецназе. Куда уходят бойцы ЧВК "Вагнер"

Более 170 бойцов ЧВК «Вагнер» перешли в подразделения спецназа «Ахмат», сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. О том, с военными ЧВК сейчас, и чем занимается "Ахмат" расскажет altapress.ru.

Рамзан Кадыров.
Рамзан Кадыров.
www.facebook.com/RKadyrov95

Что говорит Кадыров

Глава республики уверен, что и другие бывшие представители ЧВК последуют этому примеру и вступят в ряды спецназа «Ахмат».

Он также сказал, что в Чечне рады таким решениям бывших бойцов «Вагнера».

Спецподразделение "Ахмат"

Специальный отряд быстрого реагирования «Ахмат» — подразделение в составе войск национальной гвардии России. Находится в Чеченской Республике. Назван в честь первого президента Чеченской Республики — Ахмата Кадырова.

Участвует во вторжении России на Украину.

ЧВК "Вагнер" сейчас

Большинство новостей о бывших бойцах "Вагнера" носят криминальный характер. Так, некоторых из них задерживают за драки, поджоги, изнасилования и прочие нарушения закона.

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