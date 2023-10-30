Пополнение в спецназе. Куда уходят бойцы ЧВК "Вагнер"

Что говорит Кадыров
Глава республики уверен, что и другие бывшие представители ЧВК последуют этому примеру и вступят в ряды спецназа «Ахмат».
Он также сказал, что в Чечне рады таким решениям бывших бойцов «Вагнера».
Спецподразделение "Ахмат"
Специальный отряд быстрого реагирования «Ахмат» — подразделение в составе войск национальной гвардии России. Находится в Чеченской Республике. Назван в честь первого президента Чеченской Республики — Ахмата Кадырова.
Участвует во вторжении России на Украину.
ЧВК "Вагнер" сейчас
Большинство новостей о бывших бойцах "Вагнера" носят криминальный характер. Так, некоторых из них задерживают за драки, поджоги, изнасилования и прочие нарушения закона.