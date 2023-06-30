30 июня
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Политика

Поправки, «обнуление» и пандемия. Как в Барнауле прошло историческое голосование по изменениям в Конституцию, о котором многие быстро забыли

Голосование по вопросу принятия пакета поправок в Конституцию РФ, прошло 1 июля 2020 года по всей России. О том, как российские граждане определяли судьбу государства и продлили возможность пребывания у власти президента — в фоторепортаже altapress.ru.

Голосование по поправкам к Конституции РФ в Барнауле.
Голосование по поправкам к Конституции РФ в Барнауле.
Анна Зайкова.

Поправки в Конституцию в начале 2020 года предложил внести президент страны Владимир Путин. Позже депутат Госдумы Валентина Терешкова предложила «обнулить» сроки пребывания для бывших президентов, в том числе и для действующего президента Путина.

По действующему законодательству, для принятия поправок не требовалось никакого общественного одобрения, однако вопрос о них все же вынесли на всенародное голосование. Впрочем, оно не имело никаких юридических последствий, поскольку формально не считалась референдумом, и проходило по «разовому», принятому специально к этому случаю, закону.

В 2020 году в мире, в том числе и в России, начала бушевать пандемия коронавируса. Поэтому процедура общественного одобрения поправок в Конституцию имела свои особенности. Так, именно в это время в российскую политическую жизнь вошло многодневное голосование. Жители Алтайского края могли отдать свой голос с 25 июня. Таким правом, например, воспользовался губернатор Виктор Томенко, который на тот момент работал в режиме самоизоляции.

Из-за возможности проголосовать вне стен избирательных участков критики процедуры окрестили это "голосованием на пеньках".

Голосование по поправкам к Конституции РФ в Барнауле.
Голосование по поправкам к Конституции РФ в Барнауле.
Анна Зайкова.

Что же касается классического механизма голосования, когда граждане приходят на свои избирательные участки, то в эту процедуру пандемия ковида внесла коррективы. Так, на пунктах для голосования использовались индивидуальные авторучки, были заготовлены антисептики и средства защиты.

Пандемия не отразилась на желании людей прийти на участки. К слову, на пунктах для голосования оказались не только известные персоны, но даже юная медведица Глаша, вызвавшая настоящий ажиотаж.

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