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Политика

Поправки в Конституцию Казахстана включают отказ от упоминаний елбасы

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к соотечественникам по поводу грядущей конституционной реформы в стране.

Путин с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
Путин с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
kremlin.ru

Текст обращения публикует «Казахстанская правда».

Так, поправки предполагают окончательную отмену смертной казни.

О Назарбаеве

Также планируется исключить нормы о статусе первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Токаев уточнил, что, по мнению членов рабочей группы, историческая роль первого президента «общеизвестна и не требует отдельного закрепления в Конституции».

О родственниках президента

В новой редакции Конституции также планируется закрепить равноудаленный статус президента от всех политических партий и движений, пишет Газета.Ru. Появится запрет для ближайших родственников президента занимать политические должности и руководящие посты в квазигосударственном секторе.

Дата

Токаев назначил дату референдума по внесению изменений в Конституцию Казахстана — он состоится 5 июня.

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