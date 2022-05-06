Поправки в Конституцию Казахстана включают отказ от упоминаний елбасы

Текст обращения публикует «Казахстанская правда».
Так, поправки предполагают окончательную отмену смертной казни.
О Назарбаеве
Также планируется исключить нормы о статусе первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Токаев уточнил, что, по мнению членов рабочей группы, историческая роль первого президента «общеизвестна и не требует отдельного закрепления в Конституции».
О родственниках президента
В новой редакции Конституции также планируется закрепить равноудаленный статус президента от всех политических партий и движений, пишет Газета.Ru. Появится запрет для ближайших родственников президента занимать политические должности и руководящие посты в квазигосударственном секторе.
Дата
Токаев назначил дату референдума по внесению изменений в Конституцию Казахстана — он состоится 5 июня.