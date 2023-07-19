Порочная практика. Мурашко осудил женщин за стремление строить карьеру

Министр здравоохранения Михаил Мурашко осудил женщин за стремление строить карьеру, назвав это порочной практикой. По его мнению, это приводит к бесплодию и невынашиванию. Об этом сообщают "Ведомости".

«Порочная практика сформировалась в обществе, когда появилось убеждение, что женщина должна сначала получить образование, сделать карьеру, обеспечить себе материальную базу, а потом только озаботиться деторождением", - заявил Мурашко.

По мнению министра, из-за откладывания рождения детей у женщин появляются проблемы бесплодия, невынашивания, а также сокращается время для рождения третьего и четвертого ребенка.

Мурашко отметил, что женщинам необходимо еще со школьного возраста объяснять, что чем раньше она сможет родить, тем лучше будет для ее здоровья и здоровья детей, а также карьеры.

Согласно данным Росстата, женщины от 18 до 34 лет не собираются рожать детей, пока не обретут постоянный доход.