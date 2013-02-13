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Политика

Порошенко назвал проведенную с Путиным ночь самой ужасной в своей жизни

Экс-президент Украины Петр Порошенко написал в колонке для «Украинской правды» о том, что «нормандские переговоры» в 2015 году стали «самой ужасной ночью» в его жизни, сообщает РИА «Новости».

Петр Порошенко.
Петр Порошенко.
president.gov.ua

Порошенко отметил, что на саммите в Минске ему пришлось пройти через «изнуряющий девятнадцатичасовой марафон» обсуждения будущих соглашений с президентом России Владимиром Путиным.

В своих «мемуарах» украинский политик назвал российского коллегу «холодным и жестоким» переговорщиком.

«Впоследствии Франсуа Олланд напишет, как „много раз Порошенко и Путин повышали голос друг на друга“. Это была одна из самых ужасных ночей в моей жизни», — признался Порошенко.

Он подчеркнул, что Минские соглашения дали Киеву «драгоценное время для развития армии и преодоления социального кризиса».

Также Порошенко отметил, что Минские соглашения позволили «спасти Украину».

Напомним, саммит «нормандской четверки» прошел в феврале 2015 года в Минске. В переговорах участвовали лидеры России, Украины, Франции и Германии.

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