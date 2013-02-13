Порошенко назвал проведенную с Путиным ночь самой ужасной в своей жизни

Порошенко отметил, что на саммите в Минске ему пришлось пройти через «изнуряющий девятнадцатичасовой марафон» обсуждения будущих соглашений с президентом России Владимиром Путиным.
В своих «мемуарах» украинский политик назвал российского коллегу «холодным и жестоким» переговорщиком.
«Впоследствии Франсуа Олланд напишет, как „много раз Порошенко и Путин повышали голос друг на друга“. Это была одна из самых ужасных ночей в моей жизни», — признался Порошенко.
Он подчеркнул, что Минские соглашения дали Киеву «драгоценное время для развития армии и преодоления социального кризиса».
Также Порошенко отметил, что Минские соглашения позволили «спасти Украину».
Напомним, саммит «нормандской четверки» прошел в феврале 2015 года в Минске. В переговорах участвовали лидеры России, Украины, Франции и Германии.