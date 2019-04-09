Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
9 апреля 5°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

Порошенко назвал себя русскоязычным человеком

Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что является русскоязычным человеком. В подтверждении своих слов он выразил готовность написать диктант или сочинение, пишет RT.

Петр Порошенко.
Петр Порошенко.
president.gov.ua

«Вот послание для жителей востока Украины. Первая позиция: мы должны сохранить Украину, никто не будет посягать на ваше право говорить на русском языке. Я сам русскоязычный, и я уже много раз говорил, что для меня абсолютно естественно говорить на русском языке», — заявил Порошенко в эфире телеканала ICTV.

Отметим, что в сентябре 2017 года Петр Порошенко подписал закон об образовании, согласно которому обучение в школах для нацменьшинств на родных языках должно вестись только до пятого класса, после этого уроки продолжатся на украинском языке. Против данного закона выступали несколько стран, в том числе Россия, сообщает «РБК».

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость