Порошенко назвал себя русскоязычным человеком

«Вот послание для жителей востока Украины. Первая позиция: мы должны сохранить Украину, никто не будет посягать на ваше право говорить на русском языке. Я сам русскоязычный, и я уже много раз говорил, что для меня абсолютно естественно говорить на русском языке», — заявил Порошенко в эфире телеканала ICTV.

Отметим, что в сентябре 2017 года Петр Порошенко подписал закон об образовании, согласно которому обучение в школах для нацменьшинств на родных языках должно вестись только до пятого класса, после этого уроки продолжатся на украинском языке. Против данного закона выступали несколько стран, в том числе Россия, сообщает «РБК».