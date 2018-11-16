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16 ноября
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Политика
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Порошенко незаконно отдохнул на Мальдивах и заинтересовал Генпрокуратуру

Генпрокуратура Украины (ГПУ) возбудила дело в отношении лиц, которые помогли президенту Петру Порошенко выехать в январе 2018 года вместе с семьей в отпуск на Мальдивы по поддельным документам. Об этом 16 ноября сообщил на своей странице в Facebook бывший первый заместитель генерального прокурора Украины, адвокат Ренат Кузьмин, пишут «Известия».

Петр Порошенко с женой.
Петр Порошенко с женой.
из открытых источников в интернете

«Решение о необходимости расследовать это преступление было принято судом еще 4 мая, но по требованию Банковой было официально оглашено лишь через 6 месяцев. И то после моих неоднократных напоминаний», — написал Кузьмин.

1 января президент Украины вместе с семьей в сопровождении охраны отправился на новогодние каникулы на Мальдивские острова. Во время пересечения границы они представили загранпаспорта, выписанные на чужие имена. Порошенко отрицал обвинения и заявил, что пересекал границу по собственному паспорту.

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