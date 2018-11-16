Порошенко незаконно отдохнул на Мальдивах и заинтересовал Генпрокуратуру

«Решение о необходимости расследовать это преступление было принято судом еще 4 мая, но по требованию Банковой было официально оглашено лишь через 6 месяцев. И то после моих неоднократных напоминаний», — написал Кузьмин.
1 января президент Украины вместе с семьей в сопровождении охраны отправился на новогодние каникулы на Мальдивские острова. Во время пересечения границы они представили загранпаспорта, выписанные на чужие имена. Порошенко отрицал обвинения и заявил, что пересекал границу по собственному паспорту.