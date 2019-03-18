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Политика

Порошенко пообещал вернуть Крым после выборов

Лидер Украины Петр Порошенко сообщил, что вернет Крым без «торгов и договоренностей» сразу же после президентских выборов в марте 2019 года, пишут «Известия».

Петр Порошенко.
Петр Порошенко.
president.gov.ua

На своей странице в Facebook Петр Порошенко написал, что не допустит в вопросе территориальной принадлежности Крыма «никаких торгов и закулисных договоренностей».

«И Крым будет возвращен Украине. Мы делаем все возможное, чтобы это было сделано как можно скорее, сразу же после президентских выборов», — цитируют Порошенко «РИА Новости».

Выборы президента Украины пройдут 31 марта, инаугурация — 31 мая. На пост главы государства претендуют 39 кандидатов.

Отметим, что сейчас лидер предвыборного рейтинга —кандидат Владимир Зеленский. Порошенко сократил отставание от него: на данный момент за Зеленского готовы проголосовать 24% граждан Украины, нынешнего главу государства поддерживают 20% жителей. Тройку лидеров замыкает Тимошенко с результатом 13%.

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