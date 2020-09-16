Порошенко при «дикой» явке избирателей стал депутатом Камня-на-Оби

В Камне-на-Оби на избирательном округе № 17 при общем списке голосующих в 1605 человек в выборах 13 сентября приняли участие лишь 84 горожанина. В итоге депутатом горсовета был избран тренер-единоросс Виталий Порошенко, сообщают «Каменские известия».

Довыборы в каменский горсовет 13 сентября состоялись после сложения полномочий депутата Андрея Караваева. В этот день жителям проблемного алтайского города предстояло сделать выбор из шести кандидатур.

Победу одержал выдвиженец «Единой России» Виталий Порошенко. За него проголосовали 42 человека из 1605 избирателей, пишут «Каменские известия».

По информации издания, Виталий Порошенко на протяжении 40 лет занимался изучением и преподаванием восточных единоборств. В своей будущей депутатской работе он определил три приоритетных направления.

Новый каменский депутат Виталий Порошенко «Каменские известия»

Это ремонт дорог в Камне-на-Оби, продвижение строительства школы на территории круга, а также создание территориального общественного самоуправления для участия в краевых и федеральных программах по благоустройству.

При 42 набранных Порошенко голосах его конкуренты по участку № 17 в Камне-на-Оби выглядят скромнее:

Лариса Бычкова — 13 голосов;

Сергей Гудков — 21 голос;

Александра Макарова — 3 голоса;

Николай Попков — 4 голоса;

Александр Пустовар — 1 голос.