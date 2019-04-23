Порошенко заявил, что снова станет президентом Украины

Петр Порошенко намерен вновь возглавить Украину по итогам следующих выборов. Об этом он сказал на митинге своих сторонников, передает ТАСС.

Порошенко заявил, что его штаб уже начинает подготовку к следующим выборам. В ответ несколько тысяч человек скандировали: «Спасибо!», «Лучший!», «Гордимся!».

Также проигравший выборы глава государства пообещал, что не даст «им» разрушить армию, язык, сделать «реванш нашей церкви», остановить децентрализацию и инклюзивное образование. «Наши главные победы еще впереди, и пусть все это услышат», — сказал Порошенко.

Напомним, второй тур выборов президента Украины прошел 21 апреля. По результатам обработки 99% протоколов, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский лидирует на выборах с 73,21% голосов, действующего главу государства Петра Порошенко поддержали 24,46% избирателей.