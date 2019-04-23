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Политика

Порошенко заявил, что снова станет президентом Украины

Петр Порошенко намерен вновь возглавить Украину по итогам следующих выборов. Об этом он сказал на митинге своих сторонников, передает ТАСС.

Петр Порошенко в избирательном штабе 21 апреля.
Петр Порошенко в избирательном штабе 21 апреля.
president.gov.ua

Порошенко заявил, что его штаб уже начинает подготовку к следующим выборам. В ответ несколько тысяч человек скандировали: «Спасибо!», «Лучший!», «Гордимся!».

Также проигравший выборы глава государства пообещал, что не даст «им» разрушить армию, язык, сделать «реванш нашей церкви», остановить децентрализацию и инклюзивное образование. «Наши главные победы еще впереди, и пусть все это услышат», — сказал Порошенко.

Напомним, второй тур выборов президента Украины прошел 21 апреля. По результатам обработки 99% протоколов, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский лидирует на выборах с 73,21% голосов, действующего главу государства Петра Порошенко поддержали 24,46% избирателей.

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