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Порошенко заявил о начале процедуры разрыва соглашения о дружбе с Россией

Президент Украины Петр Порошенко поручил министерству иностранных дел страны в ближайшее время предоставить пакет документов для начала разрыва Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией от 1997 года, сообщает ТАСС.

Петр Порошенко.
Петр Порошенко.
president.gov.ua

Наконец сегодня мы подошли достаточно подготовленно и юридически защищенно к следующему шагу — прекращению действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией, который уже давно стал анахронизмом, — отметил Порошенко.

В апреле 2018 года Порошенко заявлял, что в ближайшее время внесет в Верховную раду законопроект об одностороннем разрыве некоторых положений договора.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ подписали в мае 1997 года. Он вступил в действие в апреле 1999 года сроком на 10 лет с автоматическим продлением на следующие десятилетние периоды при отсутствии возражений сторон.

В октябре 2018 года истекает срок, когда стороны должны заявить о намерении продлить или расторгнуть действие договора на очередной десятилетний период.

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