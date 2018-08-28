Порошенко заявил о начале процедуры разрыва соглашения о дружбе с Россией

Наконец сегодня мы подошли достаточно подготовленно и юридически защищенно к следующему шагу — прекращению действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией, который уже давно стал анахронизмом, — отметил Порошенко.