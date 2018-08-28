Порошенко заявил о начале процедуры разрыва соглашения о дружбе с Россией

Наконец сегодня мы подошли достаточно подготовленно и юридически защищенно к следующему шагу — прекращению действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией, который уже давно стал анахронизмом, — отметил Порошенко.
В апреле 2018 года Порошенко заявлял, что в ближайшее время внесет в Верховную раду законопроект об одностороннем разрыве некоторых положений договора.
Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ подписали в мае 1997 года. Он вступил в действие в апреле 1999 года сроком на 10 лет с автоматическим продлением на следующие десятилетние периоды при отсутствии возражений сторон.
В октябре 2018 года истекает срок, когда стороны должны заявить о намерении продлить или расторгнуть действие договора на очередной десятилетний период.