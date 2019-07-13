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13 июля
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Политика

Россия увеличила программу кредитования иностранных правительств

В этом году Россия щедро кредитует из своего бюджета иностранные правительства. За пять месяцев выдано 79 млрд рублей межгосударственных кредитов. При этом сама программа подобного кредитования увеличена до 293 млрд рублей в год.

Деньги. Рубли. Монеты.
Деньги. Рубли. Монеты.
СС0

Как пишет газета «Известия», это крупнейшая для страны программа предоставления международных займов за последние пять лет. Замглавы Минфина Сергей Сторчак отказался раскрыть обстоятельства кредита и назвать страну-заемщика, сославшись на закрытость этой информации.

В Счетной палате также назвали информацию конфиденциальной.

По данным «Известий», заемщиком стала страна из дальнего зарубежья, так как кредиты, выдаваемые союзникам по СНГ традиционно официально анонсируются. Предположительно заемщиками могут быть Иран, Индия и Турция.

В прошлом году Россия выдала 203 млрд рублей кредитов иностранным государствам, а в 2017 — 199 млрд рублей.

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