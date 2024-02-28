28 февраля
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Политика

Послание Путина Федеральному собранию будут транслировать в кинотеатрах. В каких городах посмотреть

Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию покажут в кинотеатрах 17 российских городов. Киносеанс носит название "Цели будут достигнуты". О том, где можно посмотреть послание президента, расскажет altapress.ru.

Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru

О киносеансе

Старт проката состоится в день обращения президента — 29 февраля 2024 года. Длительность составит 3 часа. Организатор трансляции — сеть «Синема 5».

В сети кинотеатров отметили, что с помощью таких показов хотят внести «вклад в укрепление и объединение общества».

Города, в которых покажут послание

  • Бузулук,
  • Волгоград,
  • Жигулевск,
  • Казань,
  • Курск,
  • Набережные Челны,
  • Нижнекамск,
  • Оренбург,
  • Пенза,
  • Пермь,
  • Санкт-Петербург,
  • Саранск, Саратов,
  • Старый Оскол,
  • Уфа,
  • Чебоксары,
  • Энгельс.

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