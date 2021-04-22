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Политика
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Послание стало комплексным ответом на многие вопросы жителей России — Сергей Приб

Президент Российской Федерации обозначил основные направления развития страны во внутренней и внешней политике на следующий год. Депутат Алтайского краевого Законодательного Собрания, руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Приб оценил значение послания для Алтайского края.

Сергей Приб.
Сергей Приб.
Анна Зайкова

«В этом году послание Президента укрепило свой традиционно социально ориентированный характер. Глава государства поддерживал идею постоянной коммуникации с гражданами России на всём протяжении своего выступления. Приняты ключевые решения, введены соответствующие запросам населения корректировки всех отраслей законодательства», — отметил Сергей Приб.

В послании президента были затронуты все сферы жизни общества, он рассказал о планах по развитию медицины, о мерах поддержки социально незащищенных граждан, о защите детства и материнства. Отдельное внимание Президент уделил укреплению и восстановлению экономической самодостаточности субъектов после эпидемиологического периода.

«Алтайский край — положительный пример взаимодействия власти с бизнес-сообществом в условиях преодоления пандемии коронавируса. Принятые АКЗС в ноябре прошлого года налоговые решения показали высокую эффективность и опередили федеральную повестку. Сегодня государственно-частное партнёрство выходит на первый план», — подчеркнул Сергей Приб.

Президент анонсировал возможность замещения значительной части коммерческих займов регионов кредитами из федерального бюджета. Субъекты, ведущие самодостаточную и взвешенную финансовую политику, получат дополнительную возможность инфраструктурного кредитования, это напрямую коснётся Алтайского края.

«Возможность инфраструктурного финансирования крайне актуальна для нашего края, продуктивно работающего над повышением инвестиционной привлекательности», — обозначил депутат, добавив, что это станет мощным стимулом для развития алтайского туристического кластера, сыграет свою роль в обеспечении доступности детского и студенческого отдыха.

Руководитель фракции «Единая Россия» также отметил, что те предприниматели и компании, которые действительно вкладываются в развитие страны и региона, которые производят инновации, должны быть поддержаны, так как именно они создают условия жизни завтрашнего дня, инфраструктуру для населения.

«Совместная работа над повышением качества жизни является крайне правильным подходом. Государство и бизнес способны совершить качественный скачок в этом направлении. Принятая инициатива „Единой России“ о бесплатном подводе газа к домовладениям вкупе с 60-миллиардным проектом Правительства Алтайского края и „Газпрома“, по которому впервые подведут газ к Яровому, Славгороду, Рубцовску и ещё 20 тыс. домовладений, создадут бум газификации в регионе. Безусловно, это новое качество жизни для множества населённых пунктов», — считает Сергей Приб.

Резюмируя, депутат АКЗС отметил, что послание стало комплексным ответом на многие вопросы жителей России, позволило им понять вектор развития нашей страны и создало фундамент для дальнейшего укрепления многоступенчатой и комплексной программы взаимодействия власти, бизнеса и граждан.

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