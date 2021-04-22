«В этом году послание Президента укрепило свой традиционно социально ориентированный характер. Глава государства поддерживал идею постоянной коммуникации с гражданами России на всём протяжении своего выступления. Приняты ключевые решения, введены соответствующие запросам населения корректировки всех отраслей законодательства», — отметил Сергей Приб.
В послании президента были затронуты все сферы жизни общества, он рассказал о планах по развитию медицины, о мерах поддержки социально незащищенных граждан, о защите детства и материнства. Отдельное внимание Президент уделил укреплению и восстановлению экономической самодостаточности субъектов после эпидемиологического периода.
«Алтайский край — положительный пример взаимодействия власти с бизнес-сообществом в условиях преодоления пандемии коронавируса. Принятые АКЗС в ноябре прошлого года налоговые решения показали высокую эффективность и опередили федеральную повестку. Сегодня государственно-частное партнёрство выходит на первый план», — подчеркнул Сергей Приб.
Президент анонсировал возможность замещения значительной части коммерческих займов регионов кредитами из федерального бюджета. Субъекты, ведущие самодостаточную и взвешенную финансовую политику, получат дополнительную возможность инфраструктурного кредитования, это напрямую коснётся Алтайского края.
«Возможность инфраструктурного финансирования крайне актуальна для нашего края, продуктивно работающего над повышением инвестиционной привлекательности», — обозначил депутат, добавив, что это станет мощным стимулом для развития алтайского туристического кластера, сыграет свою роль в обеспечении доступности детского и студенческого отдыха.
Руководитель фракции «Единая Россия» также отметил, что те предприниматели и компании, которые действительно вкладываются в развитие страны и региона, которые производят инновации, должны быть поддержаны, так как именно они создают условия жизни завтрашнего дня, инфраструктуру для населения.
«Совместная работа над повышением качества жизни является крайне правильным подходом. Государство и бизнес способны совершить качественный скачок в этом направлении. Принятая инициатива „Единой России“ о бесплатном подводе газа к домовладениям вкупе с 60-миллиардным проектом Правительства Алтайского края и „Газпрома“, по которому впервые подведут газ к Яровому, Славгороду, Рубцовску и ещё 20 тыс. домовладений, создадут бум газификации в регионе. Безусловно, это новое качество жизни для множества населённых пунктов», — считает Сергей Приб.
Резюмируя, депутат АКЗС отметил, что послание стало комплексным ответом на многие вопросы жителей России, позволило им понять вектор развития нашей страны и создало фундамент для дальнейшего укрепления многоступенчатой и комплексной программы взаимодействия власти, бизнеса и граждан.