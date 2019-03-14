Долги городов и районов Алтайского края снова начали расти после резкого падения

Задолженность городов и районов Алтайского края на 1 марта составила 481 млн рублей. С начала года она возросла на 48 млн. Однако косвенные долги муниципалитетов — с учётом тех, что есть у местных коммунальщиков, — значительно выше. Об этом говорили 14 марта на совещании в краевом заксобрании.

Из 59 городов и районов края 41 территория имеет задолженность. В 12-ти она составляет более 10 млн рублей, сообщила Зинаида Метревели, замминистра финансов края.

Самый крупный объем долгов приходится на оплату услуг по содержанию имущества — 25%. Чуть меньше — по коммунальным услугам.

Эти цифры однако в разы меньше, чем были ещё два года назад. В 2017 году из краевого бюджета выделили беспрецедентные 2,7 млрд рублей на погашение долгов муниципалитетов. Тогда почти полностью закрыли местные долги по зарплате, по налогам, по коммерческим кредитам.

Казалось, проблема решена, и города и районы вздохнут свободно. Однако долги вновь начали копиться.

При этом есть ещё и долги муниципалитетов за ресурсы: за уголь, электроэнергию и газ. Они частично лежат на коммунальных компаниях, частично — на местных бюджетах. Однако во многих случаях муниципалитет давал гарантии поставщикам ресурсов, то есть в итоге тоже будет нести финансовую ответственность.

За что должны муниципалитеты

Министр строительства и ЖКХ Иван Гилев назвал приблизительные цифры долгов городов и районов перед поставщиками:

по углю — около 700 млн рублей,

по электроэнергии — около 400 млн рублей,

по газу — около 300−350 млн рублей.

Примерно по половине этих сумм субсидиарно ложатся на местные бюджеты.