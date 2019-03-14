Долги городов и районов Алтайского края снова начали расти после резкого падения

Из 59 городов и районов края 41 территория имеет задолженность. В 12-ти она составляет более 10 млн рублей, сообщила Зинаида Метревели, замминистра финансов края.
Самый крупный объем долгов приходится на оплату услуг по содержанию имущества — 25%. Чуть меньше — по коммунальным услугам.
Эти цифры однако в разы меньше, чем были ещё два года назад. В 2017 году из краевого бюджета выделили беспрецедентные 2,7 млрд рублей на погашение долгов муниципалитетов. Тогда почти полностью закрыли местные долги по зарплате, по налогам, по коммерческим кредитам.
Казалось, проблема решена, и города и районы вздохнут свободно. Однако долги вновь начали копиться.
При этом есть ещё и долги муниципалитетов за ресурсы: за уголь, электроэнергию и газ. Они частично лежат на коммунальных компаниях, частично — на местных бюджетах. Однако во многих случаях муниципалитет давал гарантии поставщикам ресурсов, то есть в итоге тоже будет нести финансовую ответственность.
За что должны муниципалитеты
Министр строительства и ЖКХ Иван Гилев назвал приблизительные цифры долгов городов и районов перед поставщиками:
- по углю — около 700 млн рублей,
- по электроэнергии — около 400 млн рублей,
- по газу — около 300−350 млн рублей.
Примерно по половине этих сумм субсидиарно ложатся на местные бюджеты.