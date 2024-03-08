Посольство США в России предупредило об угрозе атаки экстремистов в Москве

Из сообщения следует — посольство отслеживает информацию о том, что экстремисты в ближайшее время планируют атаковать большие собрания в Москве. В том числе концертные залы.
Гражданам США рекомендуется избегать больших скоплений людей в течение следующих 48 часов.
Посольство Великобритании в Москве обратило внимание на публикацию американских коллег. Английские дипломаты попросили своих граждан воздержаться от поездок в Россию, указывает Газета.Ru.
Ранее в Москве нашли тело министра посольства Эквадора в России.
Полномочный министр перестал выходить на связь, из-за чего коллеги забили тревогу.
Предварительная причина смерти — сердечная недостаточность.
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