8 марта
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Политика

Посольство США в России предупредило об угрозе атаки экстремистов в Москве

Посольство США в РФ предупредило об опасности атаки экстремистов в Москве в следующие 48 часов, сообщается на сайте дипмиссии.

Флаг США.
Флаг США.
Echaik, CC BY-ND 2.0, part from original.

Из сообщения следует — посольство отслеживает информацию о том, что экстремисты в ближайшее время планируют атаковать большие собрания в Москве. В том числе концертные залы.

Гражданам США рекомендуется избегать больших скоплений людей в течение следующих 48 часов.

Посольство Великобритании в Москве обратило внимание на публикацию американских коллег. Английские дипломаты попросили своих граждан воздержаться от поездок в Россию, указывает Газета.Ru.

Ранее в Москве нашли тело министра посольства Эквадора в России.

Полномочный министр перестал выходить на связь, из-за чего коллеги забили тревогу.

Предварительная причина смерти — сердечная недостаточность.

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