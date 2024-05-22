«Посоветовала администрации». Бывший преподаватель АлтГТУ – о студенческих годах нового врио губернатора Калининградской области

Выпускник Алтайского государственного технического университета Алексей Беспрозванных 15 мая указом президента стал врио губернатора Калининградской области. Кандидат технических наук и преподаватель АлтГТУ на пенсии Татьяна Аскалонова поделилась воспоминаниями о студенте и о том, как дала старт его карьере.

«Уже тогда выделялся»

Беспрозванных родился 23 августа 1979 года в городе Лениногорск Казахской ССР, однако учился в Алтайском крае.

В 2000 году Алексей получил диплом бакалавра с отличием в АлтГТУ. Направление, по которому он обучался, – «Технология, оборудование и автоматизация машиностроительных производств». Достаточно конкретной была тема дипломной работы: «Технологический процесс сборки электропривода пилы и групповой технологический процесс изготовления корпуса электропривода и двух подшипниковых щитов».

В 2002-м по тому же направлению Алексей получил степень магистра – диплом, опять же, был с отличием. Магистерскую диссертацию Беспрозванных готовил на тему: «Совершенствование технологической подготовки производства обработки корпусных деталей буровых станков». Параллельно в магистратуре обучался по специальности «Экономика и управление на предприятии машиностроения».

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Яркие воспоминания о выпускнике остались у Татьяны Аскалоновой.

«Я очень обрадовалась, когда узнала, что Лешу назначили на такую высокую должность. Сразу стала вспоминать нашу совместную работу», – делится она.

И диплом, и магистерскую диссертацию Алексей Беспрозванных писал именно под ее руководством. Особенно плотно удалось поработать во время двухлетнего обучения Алексея в магистратуре.

«Я помню его очень хорошо. Перед моими глазами прошло много студентов и магистрантов, некоторые лишь по касательной, но Леша уже тогда выделялся своей энергичностью и целеустремленностью», – признается преподаватель.

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Был нацелен на карьеру

В то время, когда Беспрозванных учился в магистратуре, в АлтГТУ обратились из администрации Барнаула с просьбой порекомендовать какого-нибудь активного выпускника для работы у них. Татьяна Александровна посоветовала Алексея. Преподаватель вспоминает, что ее студент тогда не упустил шанс и хорошо себя проявил.

Можно сказать, что Татьяна Александровна дала старт нынешней карьере Беспрозванных, но сама Аскалонова скромно отмахивается:

«Андрей Михайлович (Марков, ректор АлтГТУ – прим. ред.) тоже говорит, что это моя заслуга. Но я не настолько честолюбива, во многом сыграли роль обстоятельства и характер Алексея».

Интересно, что помимо врио губернатора Татьяна Александровна вдобавок воспитала и двух ректоров, и Андрей Марков – один из них.

На вопрос, участвовал ли Алексей в активистской деятельности, Татьяна Аскалонова призналась, что не припоминает такого. По ее воспоминаниям Беспрозванных был всегда скорее заточен на профессиональный рост и нацелен сделать карьеру.

Алексей Беспрозванных. Скриншот из видео "Вести-Калининград"

Стал действовать

После выпуска из АлтГТУ Беспрозванных, собственно, и стал действовать: начал с работы специалистом-консультантом по внедрению ERP-систем (планирование ресурсов предприятия) в компании «Байт Софт» в 2002 году. В 2003-2004 руководил сектором абонентского оборудования в МТС-Барнаул.

После карьера пошла в гору. Алексея назначили директором по работе с ключевыми клиентами, а 2008 году он стал коммерческим директором по работе с бизнес-рынком компании МТС макрорегиона Сибирь. В 2009-м его перевели в Воронежскую область, где он был директором филиала МТС.

В 2012 году Беспрозванных перешел из бизнеса в правительственный блок, в августе получил пост зампредседателя правительства Воронежской области, где курировал промышленность, транспорт, связь, информационные технологии, потребительский рынок и туризм.

В мае 2016 года он стал директором департамента региональной промышленной политики Минпромторга, а в декабре 2017-го – замминистра промышленности и торговли.

Помимо АлтГТУ, Беспрозванных в 2009-2010 годах учился в Сколково по программе Executive MBA (программа высшего постдипломного образования для собственников бизнеса и топ-менеджеров). А также прошел «Школу губернаторов» в РАНХиГС.

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