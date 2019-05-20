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Политика

Порошенко назвал свой самый главный провал за годы управления Украиной

Петр Порошенко заявил, что самым обидным для него является то, что он не смог установить мир в своей стране. Действующий лидер Украины опубликовал прощальное обращение к гражданам на своем сайте.

Петр Порошенко.
Петр Порошенко.
president.gov.ua

Президент уверен, что «время расставит все по своим местам» и потомки оценят итоги его управления страной. По мнению политика, сейчас не стоит рассчитывать на объективную оценку «пути», который страна преодолела с 2014 года. Он добавил, что время «отделит грешное от праведного».

По его мнению, на Украине с большим опозданием начали восстанавливать уровень жизни после экономического кризиса, «вызванного российской агрессией». Порошенко попросил прощения у тех, для кого преобразования в государстве оказались болезненными, и у тех, кто «не нашел справедливости», заявив, что президент «не может все сразу».

«Страна не просто выжила. Она сегодня в лучшем состоянии, чем пять лет назад. <…> Украину мы сохранили, „Новороссию“ — похоронили. Агрессора значительно сильнее нас — остановили. Создали армию, которая стала одной из сильнейших на континенте», — заявил Порошенко.

Действующий президент пожелал своему преемнику успешной работы. Также он подчеркнул, что не уйдет из политики. Своим будущим долгом он видит «защитить уже завоеванное» и не позволить «свернуть с курса на членство в Евросоюзе и НАТО».

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