Поставить забор на границе с Россией предложили в Финляндии

Нужно поставить забор на юго-восточной границе с Россией, считают в финской пограничной службе.
Предположительно, забором обнесут порядка 10−20% границы, общая протяженность которой — 1,3 тыс. километров.
Так, возможная длина ограждения — 130−260 километров. Примерный срок его эксплуатации — 50 лет.
По подсчетам пограничной службы, стоимость забора может достигнуть нескольких сотен млн евро. В сумму также входят содержание и охрана стены.
Ранее президент Казахстана Токаев оценил ситуацию в мире как «очень напряженную».