Поставить забор на границе с Россией предложили в Финляндии

В Финляндии предложили возвести забор на границе с Россией, сообщает Demokraatti.

Нужно поставить забор на юго-восточной границе с Россией, считают в финской пограничной службе.

Предположительно, забором обнесут порядка 10−20% границы, общая протяженность которой — 1,3 тыс. километров.

Так, возможная длина ограждения — 130−260 километров. Примерный срок его эксплуатации — 50 лет.

По подсчетам пограничной службы, стоимость забора может достигнуть нескольких сотен млн евро. В сумму также входят содержание и охрана стены.

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