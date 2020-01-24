Поступило неожиданное предложение по изменению преамбулы Конституции РФ

«Сюрпризом для нас стало, что сразу несколько членов рабочей группы предложили изменить преамбулу конституции. Мы отдельно это обсудим», — сказал Клишас СМИ 24 января по итогам заседания рабочей группы.
С ним согласилась директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ Талия Хабриева: «Мне кажется, нужно превратить противодействие фальсификации истории, сохранение нашей исторической памяти в конституционную ценность. Прекрасное место для этого — это преамбула».
Дополнение статьи
Между тем члены рабочей группы, директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, пианист Денис Мацуев и худрук театра Et Cetera Александр Калягин предложили дополнить статью 70 конституции (в ней говорится о флаге, гербе, гимне и столице) третьим пунктом, в котором будет говорится о культуре, пишет bfm.ru.
Звучать он будет так: «Культура России является уникальным наследием многонационального народа. Она поддерживается и охраняется государством».
С текстом Конституции РФ (пока без изменений) можно ознакомиться здесь.
Проведение конституционной реформы в стране было анонсировано Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию 15 января.
Голосование по поправкам в Конституцию может пройти 12 апреля.