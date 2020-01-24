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Политика

Поступило неожиданное предложение по изменению преамбулы Конституции РФ

Сопредседатель рабочей группы по изменениям в Конституцию России, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что обсуждается вопрос изменения преамбулы основного закона страны, сообщает «Интерфакс».

Послание президента Федеральному Собранию, 15 января 2020.
Послание президента Федеральному Собранию, 15 января 2020.
kremlin.ru

«Сюрпризом для нас стало, что сразу несколько членов рабочей группы предложили изменить преамбулу конституции. Мы отдельно это обсудим», — сказал Клишас СМИ 24 января по итогам заседания рабочей группы.

С ним согласилась директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ Талия Хабриева: «Мне кажется, нужно превратить противодействие фальсификации истории, сохранение нашей исторической памяти в конституционную ценность. Прекрасное место для этого — это преамбула».

Дополнение статьи

Между тем члены рабочей группы, директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, пианист Денис Мацуев и худрук театра Et Cetera Александр Калягин предложили дополнить статью 70 конституции (в ней говорится о флаге, гербе, гимне и столице) третьим пунктом, в котором будет говорится о культуре, пишет bfm.ru.

Звучать он будет так: «Культура России является уникальным наследием многонационального народа. Она поддерживается и охраняется государством».

С текстом Конституции РФ (пока без изменений) можно ознакомиться здесь.

Проведение конституционной реформы в стране было анонсировано Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию 15 января.

Голосование по поправкам в Конституцию может пройти 12 апреля.

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