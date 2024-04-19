Крушение самолета в Ставрополье.

В настоящее время одного из летчиков удалось найти поисковой группе. Он погиб.
Остальные члены экипажа госпитализированы и находятся в больнице.
Ранее сообщались подробности крушения.
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Ранее стало известно, что в Ставропольском крае произошло крушение самолета Ту-22М3. Новые кадры публикует Telegram-канал «112».
В настоящее время одного из летчиков удалось найти поисковой группе. Он погиб.
Остальные члены экипажа госпитализированы и находятся в больнице.
Ранее сообщались подробности крушения.
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