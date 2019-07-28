Появилось видео, как Путин опустился на дно Финского залива и осмотрел затонувшую подлодку

27 июля Владимир Путин впервые опустился под воду, чтобы почтить память моряков, затонувших на подлодке Щ-308 «Семга». Трагедия произошла в годы Великой отечественной войны, но остов судна обнаружили только в 2018 году. Мероприятие было посвящено Дню ВМФ России.

В присутствии президента на месте гибели подлодки установили памятную табличку, сообщил официальный сайт Кремля. После этого участники погружения почтили память погибших подводников минутой молчания.

Владимир Путин рассказал, журналистам, что это было его первое погружение под воду и впечатления остались яркие, сообщило РИА «Новости».

Президент пообщался с участниками экспедиции «Поклон кораблям Великой Победы» и аквалангистами, устанавливавшими на Щ-308 мемориальную табличку. Он поблагодарил их за работу, поздравил с наступающим Днем Военно-Морского Флота.

Путин и батискаф. Скриншот с видео.

Кроме того, руководитель экспедиции «Поклон кораблям Великой Победы» Константин Богданов рассказал главе государства о борьбе советских подводников против фашистских захватчиков на Балтике и судьбе Щ-308.

Владимир Путин ознакомился также с картой Балтийского моря, где указаны места гибели советских подлодок, и схемой нынешнего состояния Щ-308.

Владимир Путин спустился на батискафе C-Explorer 3 на дно Финского залива: К затонувшей во время Великой Отечественной войны подлодке Щ-308 "Семга" pic.twitter.com/ccz3At2LiM — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 27 июля 2019 г.

Что известно о подлодке Щ-308 «Семга»

Подлодка Щ-308 «Семга» в сентябре 1942 года заняла позицию в районе финского острова Утё в Балтийском море, позднее ее командир доложил об уничтожении трех транспортных судов противника. Однако «Семга» получила повреждения и из похода не вернулась.

В мае 2018 года во время экспедиции «Поклон кораблям Великой Победы» остов подлодки был обнаружен при сканировании гидролокатором морского дна севернее острова Большой Тютерс. Установлено, что подлодка затонула от взрыва немецкой мины; погиб весь экипаж в составе 40 человек.